खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, ‘लखपति गरीबों’ की सार्वजनिक स्थानों पर लगेगी सूची

Food Security Scheme New Update : खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं लेने वाले लखपति गरीबों और अपात्रों की सूची अब सार्वजनिक की जाएगी। इसे कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका में प्रकाशित किया जाएगा। योजना से अपात्र लोगों को हटाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान की खाद्य मंत्री सुमित गोदारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके तहत 31 अक्टूबर तक योजना से अपना नाम वापस नहीं लेने वालों अपात्रों से 1 नवंबर से योजना से उठाए गए गेहूं की कीमत 30.57 रुपए प्रतिकिलों के हिसाब से वसूली की जाएगी।