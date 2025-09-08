खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, ‘लखपति गरीबों’ की सार्वजनिक स्थानों पर लगेगी सूची

Food Security Scheme New Update : खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं लेने वाले लखपति गरीबों और अपात्रों की सूची अब सार्वजनिक की जाएगी। इसे कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका में प्रकाशित किया जाएगा। योजना से अपात्र लोगों को हटाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान की खाद्य मंत्री सुमित गोदारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके तहत 31 अक्टूबर तक योजना से अपना नाम वापस नहीं लेने वालों अपात्रों से 1 नवंबर से योजना से उठाए गए गेहूं की कीमत 30.57 रुपए प्रतिकिलों के हिसाब से वसूली की जाएगी।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रवर्तन अधिकारी अब योजना से गेहूं उठा रहे लोगों की पात्रता का डोर टू डोर सत्यापन किया जाएगा और राशन की दुकानवार लखपति व अन्य अपात्र लोगों की सूची बनाई जाएगी।
4.46 करोड़ जोड़ने की सीमा।
4.43 करोड़ नाम जोड़े जा चुके हैं योजना में।
31.19 लाख नाम हटाए जा चुके हैं योजना से।
27.47 लाख नाम हटे केवाईसी नहीं कराने के कारण।
58.67 लाख नाम हट चुके हैं योजना से।
3.18 लाख नाम और जुड़ सकते हैं योजना में।
गिवअप अभियान के तहत अपात्रो के नाम हटाने का सबसे ज्यादा हो हल्ला जयपुर जिले में ही हो रहा है। इसके विपरीत बांरा जैसे कम संसाधन वाला जिला अभियान में जयपुर जिला से आगे चल रहा है। नाम हटाने में बांरा पहले स्थान पर हैं वहीं जयपुर चौथे स्थान पर है।