Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक आज, मिल सकती हैं कई सौगातें, निकाय-पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला संभव

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक दो माह बाद बुधवार को बुलाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और इस दौरान कुछ नई घोषणाएं करने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कुछ प्रकरणों पर भी चर्चा संभव है।
शाम 4 बजे कैबिनेट और इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक देर शाम तक मंत्रियों को कैबिनेट बैठक का एजेंडा नहीं मिला था। राज्य की भाजपा सरकार 15 दिसंबर को दो साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस मौके पर प्रदेशभर में होने वाले कार्यक्रम किस तरह किए जाएं, जनता को क्या सौगातें दी जाएं। इसपर मंथन किया जा सकता है। उधर, 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है।
प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव कराने को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है। इस स्थिति में चुनाव कराने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, फिर इन चुनावों में उम्मीदवार के दो बच्चों से अधिक होने पर चुनाव लड़ने से रोकने के प्रावधान खत्म करने को लेकर भी अध्यादेश लाए जाने पर निर्णय हो सकता है। सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण को लेकर कानून बना चुकी है, लेकिन अभी नियम नहीं बने हैं। इसके अलावा कुछ विभागों से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड का संयुक्त सोलर और थर्मल प्लांट लगाया जाना है। इनमें 1500 मेगावाट सोलर राजस्थान में और 800 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में लगाया जाना है। इसमें उत्पादन निगम की 26 प्रतिशत और तेलंगाना की सरकारी उपक्रम सिंगरेनी कंपनी की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इसका भी एजेंडा रखा जा सकता है।
