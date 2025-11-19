Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक आज, मिल सकती हैं कई सौगातें, निकाय-पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला संभव

प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव कराने को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है। इस स्थिति में चुनाव कराने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, फिर इन चुनावों में उम्मीदवार के दो बच्चों से अधिक होने पर चुनाव लड़ने से रोकने के प्रावधान खत्म करने को लेकर भी अध्यादेश लाए जाने पर निर्णय हो सकता है। सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण को लेकर कानून बना चुकी है, लेकिन अभी नियम नहीं बने हैं। इसके अलावा कुछ विभागों से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं।