Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान सरकार के पास नहीं है अपना विमान, 66 करोड़ रुपए किया हवाई किराए का भुगतान

Rajasthan News : राजस्थान सरकार के पास अपना कोई विमान या हेलीकॉप्टर नहीं है। चौंक गए ना। एक साल में हवाई यात्रा के लिए किराए के विमान में करीब 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह जानकारी विधानसभा में विधायक अमीन कागजी के सवाल के जवाब में सरकार की ओर से दी गई।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 21, 2025

Rajasthan Government does not have its own Plane or Helicopter Air Fare costs Rs 66 crore
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने पिछले एक साल में हवाई यात्राओं पर करीब 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 228 हवाई उड़ानें भरी गईं। चूंकि सरकार के पास अपना कोई विमान या हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिए यह सभी उड़ानें किराए के विमान से की गईं। इसके लिए सरकार ने 13 अलग-अलग कंपनियों से सेवाएं लीं। यह जानकारी विधानसभा में विधायक अमीन कागजी के सवाल के जवाब में सरकार की ओर से दी गई।

सरकार ने दिया उड़ान का पूरा ब्योरा

राजस्थान सरकार ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक की गई उड़ानों में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। 'राइजिंग राजस्थान' आयोजन के दौरान अफसरों की यात्राओं और उदयपुर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी विमान किराए पर लिया गया था।

ये भी पढ़ें

Jaipur Airport: कई रूटों पर डेढ़ से ढाई गुना तक महंगा हुआ हवाई सफर, अभी से आसमान छूने लगा किराया
जयपुर
airplane Fare

विमान हो चुके नीलाम

सरकार के पास पहले दो विमान और एक हेलीकॉप्टर थे, लेकिन वर्ष 2022 में उनकी नीलामी कर दी गई। उसके बाद से सरकार ने कोई नया विमान खरीदा नहीं है।

किस कंपनी को कितना भुगतान

47.17 करोड़ - रेडबर्ड एयरवेज, नई दिल्ली
2.99 करोड़ - एयर लुमिनेशिया, नई दिल्ली
2.98 करोड़ - एयरकैब एविएशन
2.95 करोड़ - स्काईलाईट एयरवेज, नई दिल्ली
1.59 करोड़ - एआर एयरवेज
1.52 करोड़ - एयर चार्टर सर्विसेज, नई दिल्ली
1.29 करोड़ - स्पेन एयर, नई दिल्ली
61.18 लाख - यूनिवर्सल एयरवेज, नई दिल्ली
56.64 लाख - गोदावत एंटरप्राइजेेज
43.66 लाख - एलाइंस एयर, नई दिल्ली
38.60 लाख - सिद्धि विनायक एविएशन, नई दिल्ली
12.27 लाख - एविएशन इंडिया, नई दिल्ली
10.58 लाख - प्रोपुलेशन एविएशन, नई दिल्ली।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, डिस्काम ने स्मार्ट मीटर गाइडलाइन में किया संशोधन
जयपुर
Rajasthan Electricity Consumers Good News Discom Amended Smart Meter Guidelines

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 10:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान सरकार के पास नहीं है अपना विमान, 66 करोड़ रुपए किया हवाई किराए का भुगतान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.