राजस्थान सरकार के पास नहीं है अपना विमान, 66 करोड़ रुपए किया हवाई किराए का भुगतान

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने पिछले एक साल में हवाई यात्राओं पर करीब 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 228 हवाई उड़ानें भरी गईं। चूंकि सरकार के पास अपना कोई विमान या हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिए यह सभी उड़ानें किराए के विमान से की गईं। इसके लिए सरकार ने 13 अलग-अलग कंपनियों से सेवाएं लीं। यह जानकारी विधानसभा में विधायक अमीन कागजी के सवाल के जवाब में सरकार की ओर से दी गई।
राजस्थान सरकार ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक की गई उड़ानों में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। 'राइजिंग राजस्थान' आयोजन के दौरान अफसरों की यात्राओं और उदयपुर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी विमान किराए पर लिया गया था।
सरकार के पास पहले दो विमान और एक हेलीकॉप्टर थे, लेकिन वर्ष 2022 में उनकी नीलामी कर दी गई। उसके बाद से सरकार ने कोई नया विमान खरीदा नहीं है।
47.17 करोड़ - रेडबर्ड एयरवेज, नई दिल्ली
2.99 करोड़ - एयर लुमिनेशिया, नई दिल्ली
2.98 करोड़ - एयरकैब एविएशन
2.95 करोड़ - स्काईलाईट एयरवेज, नई दिल्ली
1.59 करोड़ - एआर एयरवेज
1.52 करोड़ - एयर चार्टर सर्विसेज, नई दिल्ली
1.29 करोड़ - स्पेन एयर, नई दिल्ली
61.18 लाख - यूनिवर्सल एयरवेज, नई दिल्ली
56.64 लाख - गोदावत एंटरप्राइजेेज
43.66 लाख - एलाइंस एयर, नई दिल्ली
38.60 लाख - सिद्धि विनायक एविएशन, नई दिल्ली
12.27 लाख - एविएशन इंडिया, नई दिल्ली
10.58 लाख - प्रोपुलेशन एविएशन, नई दिल्ली।