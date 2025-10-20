Rajasthan: दीपावली के बाद एक दिन कार्य दिवस, सरकारी कर्मचारी उलझन में, 21 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने की मांग

जयपुर। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों में दीपावली बाद के कार्य दिवस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दीपावली के दूसरे दिन 21 अक्टूबर को कार्यालय खुले रहेंगे, जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी रहेगी। ऐसे में कार्मिकों और अधिकारियों को बीच में एक दिन के लिए कार्यालय पहुंचना होगा।