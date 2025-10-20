Rajasthan: दीपावली के बाद एक दिन कार्य दिवस, सरकारी कर्मचारी उलझन में, 21 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने की मांग

सीएम फाइल फोटो (पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों में दीपावली बाद के कार्य दिवस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दीपावली के दूसरे दिन 21 अक्टूबर को कार्यालय खुले रहेंगे, जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी रहेगी। ऐसे में कार्मिकों और अधिकारियों को बीच में एक दिन के लिए कार्यालय पहुंचना होगा।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अधिकांश कर्मचारी अपने गृह जिलों में दीपावली मनाने जाते हैं, ऐसे में 21 अक्टूबर को दफ्तर आना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस दिन को अवकाश घोषित करने की मांग की है।
इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए 18 से 23 अक्टूबर तक त्योहारों की शृंखला चल रही है, जिसमें केवल 21 अक्टूबर कार्य दिवस है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एक दिन के कार्य से न तो सरकारी कामकाज सुचारू रहेगा और न ही कर्मचारियों की सुविधा बनी रहेगी।
21 अक्टूबर को कार्य दिवस रहेगा या अवकाश। यह निर्णय सीएम भजनलाल शर्मा जल्द ले सकते हैं। फिलहाल सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 21 अक्टूबर को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जनहित में 21 को राजकीय अवकाश घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से गुहार की है। इस दिन का अवकाश घोषित होने से सभी को सहुलियत होगी।
