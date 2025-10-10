Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IIT JEE Coaching: अब एसटी बालिकाओं को मिलेगी मुफ्त आवास व भोजन सुविधा के साथ नीट-जेईई कोचिंग

Education Initiative: जनजाति वर्ग की बेटियों को मिलेगी सफलता की नई उड़ान, जयपुर में शुरू हुआ विशेष प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब आईआईटी-नीट तैयारी करने वाली बालिकाएं रहेंगी निःशुल्क छात्रावास में।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 10, 2025

Cm Bhajanlal

सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

NEET preparation: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बालिकाओं के शिक्षा और आत्मनिर्भरता के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।

अब जनजाति वर्ग की वे बालिकाएं, जो आईआईटी, जेईई, नीट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, उन्हें जयपुर स्थित शिक्षा कौशल प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर में निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। इससे बालिकाएं आर्थिक बोझ से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकेंगी।


जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि यह सुविधा केवल मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में चयनित छात्राओं के लिए होगी। प्रवेश के लिए उन्हीं बालिकाओं को पात्र माना जाएगा जिनके माता-पिता जयपुर मुख्यालय पर नहीं रहते, वे आयकरदाता नहीं हैं और 20 किलोमीटर के दायरे में उनका स्वयं का मकान नहीं है। साथ ही बीपीएल परिवार, दिव्यांग, अनाथ या विधवा महिलाओं की पुत्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी।


प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो 10वीं या स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार की जाएगी। छात्रावास में 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित क्षेत्र, 25 प्रतिशत गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 5 प्रतिशत सीटें सहरिया क्षेत्र की छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक विभागीय वेबसाइट http://nd.rajasthan.gov.in पर खुलेगी। इच्छुक बालिकाएं Citizen SSO ID से Hostel and Scheme Monitoring System Portal पर भी आवेदन कर सकती हैं।

सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा के अवसरों को समान बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि यह जनजाति वर्ग की बेटियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने का भी सशक्त माध्यम सिद्ध होगी।

ये भी पढ़ें

Motivational Stories: बाधाओं को मात देते हुए बधिर विद्यार्थियों ने खेलों में एक बार फिर रचा इतिहास, 17 ने जीता स्वर्ण पदक
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 10:14 pm

Published on:

10 Oct 2025 10:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IIT JEE Coaching: अब एसटी बालिकाओं को मिलेगी मुफ्त आवास व भोजन सुविधा के साथ नीट-जेईई कोचिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Report Today: राजस्थान में शुष्क रहा मौसम, सीकर सबसे ठंडा और जैसलमेर सबसे गर्म रहा

जयपुर

कानोता में नकली सॉस फैक्ट्री पर छापा, सामोद में मिलावटी दूध पकड़ा, दोनों सीएमएचओ ने की बड़ी कार्रवाई

जयपुर

जयपुर: जेडीए ने प्रशासनिक दृष्टि से जोन बांटे, नए गांवों को जोन में किया शामिल, यहां देखें पूरी लिस्ट

Jaipur JDA Urban Service Camp
जयपुर

अंता उपचुनाव: नरेश मीणा BJP-कांग्रेस का बिगाड़ सकते हैं समीकरण, इन आंकड़ों से सभी दलों की बढ़ी टेंशन

Naresh Meena
Patrika Special News

जयपुर में ‘सुखदेव सिंह गोगामेड़ी’ के नाम पर सड़क और पार्क के नामकरण का आया प्रस्ताव, निगम की बैठक में हंगामा

Sukhdev Singh Gogamedi
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.