IIT JEE Coaching: अब एसटी बालिकाओं को मिलेगी मुफ्त आवास व भोजन सुविधा के साथ नीट-जेईई कोचिंग



जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि यह सुविधा केवल मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में चयनित छात्राओं के लिए होगी। प्रवेश के लिए उन्हीं बालिकाओं को पात्र माना जाएगा जिनके माता-पिता जयपुर मुख्यालय पर नहीं रहते, वे आयकरदाता नहीं हैं और 20 किलोमीटर के दायरे में उनका स्वयं का मकान नहीं है। साथ ही बीपीएल परिवार, दिव्यांग, अनाथ या विधवा महिलाओं की पुत्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी।