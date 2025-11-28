Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, CM भजनलाल ने जमीन अधिग्रहण के दिए निर्देश

Rajasthan Greenfield Expressway: सीएम भजनलाल शर्मा ने एनएचएआई अधिकारियों को राजस्थान में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण के निर्देश दिए हैं।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 28, 2025

Green-Field-Expressway

Photo: AI Generated

जयपुर। राजस्थान के अब ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने एनएचएआई अधिकारियों को राजस्थान में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनएचएआई शीघ्र ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करे।

सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की जमीन अधिग्रहण के साथ ही जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने सीएम भजनलाल को जयपुर-ब्यावर-पचपदरा, जयपुर-किशनगढ़, चितौड़गढ़ बायपास और अलवर-भरतपुर-आगरा सड़क निर्माण के बारे में अवगत कराया।

200 फीट चौराहे पर काम शुरू करने के निर्देश

बैठक में सीएम भजनलाल ने कहा कि जिला कलक्टर जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर जयपुर से जुड़े अहम सड़क नेटवर्क पर लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम और वेयरहाउस विकसित करने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही 200 फीट चौराहे पर एनएचएआई द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

एनएचएआई बनाएगा दो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

बता दें कि राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित है। जिनमें से दो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे एनएचएआई बनाएगा। जयपुर-पचपदरा और बीकानेर-कोटपूतली का निर्माण पहले राजस्थान सरकार करने वाली थी, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी एनएचएआई को सौंप दी गई। ऐसे में अब सीएम भजनलाल शर्मा ने एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें।

राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे

1. कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे 181 किमी लंबा होगा और किशनगढ़ में एनएच-48 और एनएच-448 से शुरू होकर काेटपूतली में पनायला एनएच-148बी तक जाएगा।

2. जयपुर-किशनगढ़-पचपदरा एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे लगभग 350 किलोमीटर लंबा होगा। यह जयपुर से शुरू होकर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर होते हुए पचपदरा तक जाएगा।

3. जयपुर-भीलवाड़ा एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे 193 किलोमीटर लंबा होगा। यह जयपुर रिंग रोड पर स्टेट हाईवे 12 से शुरू होकर भीलवाड़ा बायपास तक जाएगा।

4. बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे 295 किलोमीटर लंबा होगा, जो बीकानेर में एनएच-11 और एनएच-62 के कटाव बिंदू से शुरू हाेकर काेटपूतली में एनएच-148बी पर पनियाला माेड को जोड़ेगा।

5. ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे अब भरतपुर से बगरू के पास तक ही बनेगा। बगरू के पास यह एक्सप्रेस-वे जयपुर-पचपदरा एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा, जो दूदू-ब्यावर के पास से होते हुए ही निकलेगा। पहले इसकी लंबाई 342 किलोमीटर थी, जो अब 270 किलोमीटर रह गई है।

6. जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे 402 किमी लंबा होगा। यह जालाेर में अमृतसर-जामनगरइकोनॉमिक कॉरिडोर से शुरू हाेकर झालावाड़ में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा।

7. अजमेर-बांसवाड़ा एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे 390 किमी लंबा होगा। यह अजमेर से शुरू हाेकर बांसवाड़ा में सालिया गांव के पास एनएच-927ए को जोड़ेगा।

8. जयपुर-फलोदी एक्सप्रेस-वे: इस एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। यह जयपुर में रिंगरोड से शुरू हाेकर फलोदी में एनएच-11 से जुड़ेगा।

9. श्रीगंगानगर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे 290 किमी लंबा होगा, जो श्रीगंगानगर में रीकाे इंडस्ट्रियल एरिया के बायपास से शुरू हाेकर काेटपूतली में नरनाैल बायपास पर जुड़ेगा।

