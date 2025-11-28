राजस्थान में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, CM भजनलाल ने जमीन अधिग्रहण के दिए निर्देश

सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की जमीन अधिग्रहण के साथ ही जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने सीएम भजनलाल को जयपुर-ब्यावर-पचपदरा, जयपुर-किशनगढ़, चितौड़गढ़ बायपास और अलवर-भरतपुर-आगरा सड़क निर्माण के बारे में अवगत कराया।