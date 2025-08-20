राजस्थान हड़तालों की गिरफ्त में: अस्पतालों से मंडियों तक कामकाज ठप कामकाज, सबसे ज्यादा असर आमजन पर

जयपुर: राजस्थान इन दिनों हड़तालों की गिरफ्त में है। कहीं खदानों से मार्बल नहीं निकल रहा, कहीं मंडियों के दरवाजे बंद हैं। निर्माण कार्यों के ठप होने से विकास परियोजनाएं अटकी हैं और निजी अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इन अलग-अलग हड़तालों का बोझ सबसे ज्यादा आमजन पर ही पड़ा है।