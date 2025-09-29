राजस्थान में इस बार हुई रेकॉर्ड तोड़ बारिश, फिर भी 95 से अधिक बांध खाली, जानें क्यों

जयपुर। राजस्थान में इस बार मानसून ने कई जिलों में औसत से अधिक और कहीं रेकॉर्ड बारिश दी। इसके बावजूद 95 से अधिक बांध अब भी सूखे पड़े हैं। राजस्थान पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि पानी आने के रास्तों पर अतिक्रमण, अवैध खनन, फार्म हाउस और एनीकट जैसी बाधाएं खड़ी हो गई हैं। इसके कारण पानी बांधों तक पहुंच ही नहीं पाया।