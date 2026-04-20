Heatwave Alert 20 April: संभल कर रहें, अगले 5 दिन राजस्थान में गर्मी ढाएगी कहर, तापमान में और होगी बढ़ोतरी

IMD Forecast: जयपुर। राजस्थान में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आने वाले दिनों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में ऊष्ण लहर (हीट वेव) का असर देखने को मिल सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में निचले स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा, उत्तर भारत के ऊपर 110 नॉट की गति से सब-ट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम भी सक्रिय है, जो मौसम के रुख को प्रभावित कर रही है। हालांकि, प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और निकट भविष्य में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।
पिछले 24 घंटों के मौसम आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में ऊष्ण लहर और गर्म रातें दर्ज की गईं। कोटा में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पाली में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर भी 7 से 50 प्रतिशत के बीच बना रहा, जिससे दिन के समय तेज गर्मी का अहसास और अधिक बढ़ गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि 23 अप्रैल के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका राजस्थान के मौसम पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना कम है। ऐसे में प्रदेशवासियों को अभी तेज गर्मी और लू के लिए तैयार रहना होगा।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
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