Heatwave Alert 20 April: संभल कर रहें, अगले 5 दिन राजस्थान में गर्मी ढाएगी कहर, तापमान में और होगी बढ़ोतरी

पिछले 24 घंटों के मौसम आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में ऊष्ण लहर और गर्म रातें दर्ज की गईं। कोटा में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पाली में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर भी 7 से 50 प्रतिशत के बीच बना रहा, जिससे दिन के समय तेज गर्मी का अहसास और अधिक बढ़ गया।