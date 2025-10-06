राजस्थान मौसमः भयंकर बारिश और ओले, पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई टेंशन! चित्तौड़गढ़ में 100 MM तक बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आज 6 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे राज्य में रहेगा। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। सबसे अधिक चेतावनी शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, चूरू, झुंझुनूं), जयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभाग के लिए है, जहाँ कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) होने की भी प्रबल संभावना है।