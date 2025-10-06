Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान मौसमः भयंकर बारिश और ओले, पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई टेंशन! चित्तौड़गढ़ में 100 MM तक बारिश

Rajasthan Heavy Rain Hailstorm Alert: इसी तरह, पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में भी 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के प्रभाव से राज्य में तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकतम तापमान फलौदी में 36.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान पिलानी में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

2 min read

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 06, 2025

Heavy to Very Heavy Rainfall
Play video

मौसम विभाग ने भारी बारिश के बाद कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की। (Photo: Patrika)

Rajasthan Rain Update: राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई संभागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि बीकानेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार, आज (6 अक्टूबर) इस विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।

पिछले 24 घंटों का हाल

पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में 100 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो इस अवधि की सबसे अधिक बारिश है। इसी तरह, पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में भी 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के प्रभाव से राज्य में तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकतम तापमान फलौदी में 36.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान पिलानी में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आज का मौसम पूर्वानुमान: भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज 6 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे राज्य में रहेगा। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। सबसे अधिक चेतावनी शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, चूरू, झुंझुनूं), जयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभाग के लिए है, जहाँ कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) होने की भी प्रबल संभावना है।

आगामी दिनों का मौसम और तापमान में गिरावट

मौसम की गतिविधियों में बदलाव कल, 7 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। 8 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में भारी कमी आने और आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।


इस बारिश के दौर के चलते राजस्थान के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे मौसम में हल्की ठंडक महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने किसानों और आम जनता को मौसम की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। यह मौसम अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर द्वारा जारी किया गया है।

