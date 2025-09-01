Rajasthan : भारी बारिश से ट्रैक क्षतिग्रस्त, जम्मू मार्ग पर 5 दिन से रेल संचालन ठप, आज रहेंगी 10 ट्रेनें रद्द

Rajasthan : जम्मू मार्ग पर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। भारी बारिश से ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के चलते पांच दिन से रेल संचालन पूरी तरह ठप है। मजबूर यात्रियों को अब फ्लाइट से सफर करना पड़ रहा है, जिससे जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन सेना के जवानों को हो रही है, जिन्हें छुट्टियों में अपने घर जाने-आने के लिए महंगे हवाई टिकट खरीदने पड़ रहे हैं।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार कठुआ-माधोपुर (पंजाब) के पास लगातार बारिश से ट्रैक को गंभीर नुकसान पहुंचा है। मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। लगातार पांचवें दिन भी राजस्थान से जम्मू आने-जाने वाली प्रमुख गाड़ियां रद्द रहीं। बुधवार से रोजाना आठ से दस ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है, जिनमें जम्मू तवी और कटरा जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं।
इन ट्रेनों के रद्द रहने से सबसे बड़ी परेशानी सेना के अधिकारियों और जवानों को हो रही है। जम्मू-कश्मीर बड़ा सैन्य क्षेत्र होने से राजस्थान से रोजाना सैकड़ों जवानों की आवाजाही होती है। उनके अलावा वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करते हैं। दूसरी ओर एयरलाइन कंपनियों ने स्थिति का फायदा उठाते हुए हवाई किराए में हल्की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे यात्रियों का आर्थिक बोझ और बढ़ गया है।
1- बाड़मेर–जम्मूतवी
2- जम्मूतवी–बाड़मेर
3- भगत की कोठी–जम्मूतवी
4- जम्मूतवी–भगत की कोठी
5- अजमेर–जम्मूतवी
6- जम्मूतवी–अजमेर
7- जम्मूतवी–साबरमती
8- साबरमती–जम्मूतवी
9- एमसीटीएम उधमपुर–भावनगर टर्मिनस
10- जम्मूतवी–बांद्रा टर्मिनस।