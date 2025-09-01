Rajasthan : भारी बारिश से ट्रैक क्षतिग्रस्त, जम्मू मार्ग पर 5 दिन से रेल संचालन ठप, आज रहेंगी 10 ट्रेनें रद्द

इन ट्रेनों के रद्द रहने से सबसे बड़ी परेशानी सेना के अधिकारियों और जवानों को हो रही है। जम्मू-कश्मीर बड़ा सैन्य क्षेत्र होने से राजस्थान से रोजाना सैकड़ों जवानों की आवाजाही होती है। उनके अलावा वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करते हैं। दूसरी ओर एयरलाइन कंपनियों ने स्थिति का फायदा उठाते हुए हवाई किराए में हल्की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे यात्रियों का आर्थिक बोझ और बढ़ गया है।