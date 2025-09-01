Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : भारी बारिश से ट्रैक क्षतिग्रस्त, जम्मू मार्ग पर 5 दिन से रेल संचालन ठप, आज रहेंगी 10 ट्रेनें रद्द

Rajasthan : जम्मू मार्ग पर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। भारी बारिश से ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के चलते पांच दिन से रेल संचालन पूरी तरह ठप है। राजस्थान के लिए आने जाने वाली 10 ट्रेनें आज प्रारम्भिक स्टेशन से रद्द रहेंगी। जानें इनका नाम।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 01, 2025

Rajasthan Heavy Rains Track Damaged Rail Operations halted on Jammu route for 5 days 10 trains will be cancelled Today
फोटो पत्रिका

Rajasthan : जम्मू मार्ग पर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। भारी बारिश से ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के चलते पांच दिन से रेल संचालन पूरी तरह ठप है। मजबूर यात्रियों को अब फ्लाइट से सफर करना पड़ रहा है, जिससे जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन सेना के जवानों को हो रही है, जिन्हें छुट्टियों में अपने घर जाने-आने के लिए महंगे हवाई टिकट खरीदने पड़ रहे हैं।

बारिश से ट्रैक को गंभीर नुकसान, मरम्मत कार्य जारी …

रेलवे अधिकारियों के अनुसार कठुआ-माधोपुर (पंजाब) के पास लगातार बारिश से ट्रैक को गंभीर नुकसान पहुंचा है। मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। लगातार पांचवें दिन भी राजस्थान से जम्मू आने-जाने वाली प्रमुख गाड़ियां रद्द रहीं। बुधवार से रोजाना आठ से दस ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है, जिनमें जम्मू तवी और कटरा जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : पीएमओ से आया पत्र, हरकत में आई राजस्थान सरकार, जानें ऐसा क्या हुआ
जयपुर
PMO Letter came Rajasthan government took action regarding private universities know why

सेना के जवान और श्रद्धालु सबसे ज्यादा प्रभावित

इन ट्रेनों के रद्द रहने से सबसे बड़ी परेशानी सेना के अधिकारियों और जवानों को हो रही है। जम्मू-कश्मीर बड़ा सैन्य क्षेत्र होने से राजस्थान से रोजाना सैकड़ों जवानों की आवाजाही होती है। उनके अलावा वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करते हैं। दूसरी ओर एयरलाइन कंपनियों ने स्थिति का फायदा उठाते हुए हवाई किराए में हल्की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे यात्रियों का आर्थिक बोझ और बढ़ गया है।

आज प्रारम्भिक स्टेशन से रद्द रहेंगी ये 10 ट्रेन

1- बाड़मेर–जम्मूतवी
2- जम्मूतवी–बाड़मेर
3- भगत की कोठी–जम्मूतवी
4- जम्मूतवी–भगत की कोठी
5- अजमेर–जम्मूतवी
6- जम्मूतवी–अजमेर
7- जम्मूतवी–साबरमती
8- साबरमती–जम्मूतवी
9- एमसीटीएम उधमपुर–भावनगर टर्मिनस
10- जम्मूतवी–बांद्रा टर्मिनस।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 2.80 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर लगी रोक, मची हलचल, संघ ने मुख्य सचिव और डीओपी सचिव से लगाई गुहार
जयपुर
Rajasthan Government Big Step 2.80 lakh Employees annual increment ban uproar union appeals to Chief Secretary and DOP Secretary IPR portal Reopen

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 08:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : भारी बारिश से ट्रैक क्षतिग्रस्त, जम्मू मार्ग पर 5 दिन से रेल संचालन ठप, आज रहेंगी 10 ट्रेनें रद्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट