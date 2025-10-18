Diwali Holiday : बल्ले-बल्ले, राजस्थान हाईकोर्ट में 9 दिन व अधीनस्थ अदालतों में 6 दिन का दिवाली अवकाश

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच। फाइल फोटो पत्रिका
Diwali Holiday : राजस्थान में शनिवार से हाईकोर्ट में 9 व अधीनस्थ अदालतों में 6 दिन का दीपावली अवकाश शुरू हो रहा है। अंतिम कार्यदिवस पर शुक्रवार को जोधपुर व जयपुर में हाईकोर्ट में 1800 से अधिक मामले सुनवाई के लिए लगाए गए, जिन पर दिन में न्यायाधीशों की 22 बेंच ने सुनवाई की। न्यायिक कर्मचारियों ने आधी रात तक जेल, अधीनस्थ कोर्ट और सम्बन्धित वकीलों को ई-मेल पर इनके आदेश भिजवाए।
हाईकोर्ट में अब 27 अक्टूबर और अधीनस्थ अदालतों में 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अवकाश से पहले अदालतों में जमानत के मामलों पर सुनवाई का दबाव रहता है। इसको देखते हुए शुक्रवार को जोधपुर व जयपुर में हाईकोर्ट में लगभग आधी पीठों ने जमानत के मामलों पर सुनवाई की।
वकीलों की मांग पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में करीब 950 जमानत याचिकाओं पर 12 एकलपीठ और एक खंडपीठ में सुनवाई हुई। उधर, जोधपुर में जमानत के 850 से अधिक मामलों पर 9 एकल पीठों ने सुनवाई की।
