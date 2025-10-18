Diwali Holiday : बल्ले-बल्ले, राजस्थान हाईकोर्ट में 9 दिन व अधीनस्थ अदालतों में 6 दिन का दिवाली अवकाश

Diwali Holiday : राजस्थान में शनिवार से हाईकोर्ट में 9 व अधीनस्थ अदालतों में 6 दिन का दीपावली अवकाश शुरू हो रहा है। अंतिम कार्यदिवस पर शुक्रवार को जोधपुर व जयपुर में हाईकोर्ट में 1800 से अधिक मामले सुनवाई के लिए लगाए गए, जिन पर दिन में न्यायाधीशों की 22 बेंच ने सुनवाई की। न्यायिक कर्मचारियों ने आधी रात तक जेल, अधीनस्थ कोर्ट और सम्बन्धित वकीलों को ई-मेल पर इनके आदेश भिजवाए।