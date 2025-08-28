पेपर लीक विवाद पर बड़ा फैसला: राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 को किया रद्द

Jaipur: राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 को लेकर बड़ा फैसला आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को इस भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।