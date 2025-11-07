राजस्थान: सड़क हादसों में मौत पर झलका हाईकोर्ट का दर्द, लेन सिस्टम की पालना और हाइवे पर खुली दुकानों को बंद कराने का आदेश



हाइवे के दोनों ओर दुकानें खुली हैं। कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान तलब किया। साथ ही निर्देश दिया कि हाइवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सकें। अवैध रोड कट बंद कराए जाएं और डीजीपी को टीम बनाकर हाइवे पर पेट्रोलिंग कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक टालते हुए पालन रिपोर्ट तलब की है।