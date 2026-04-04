Jaipur News: हाईवे और जयपुर के प्रमुख हिस्सों को जोड़ने वाले मार्गों से हटाओ अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने JDA को दिए निर्देश

इस पर कोर्ट ने सिविल न्यायालयों व जेडीए ट्रिब्यूनल को हिदायत दी कि इस प्रकरण में जेडीए ने जिन मामलों में मास्टर प्लान के विपरीत निर्माण को हटाने के लिए जेडीए अधिनियम की धारा 72 के नोटिस जारी किए हैं, उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। साथ ही जेडीए को अतिक्रमण हटाने क कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।