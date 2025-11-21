राजस्थान में तेज रफ्तार का कहर, नेशनल हाइवे पर हुए सड़क हादसों में 35 फीसद की हुई मौत, जानें हैरान करने वाले और आंकड़े

सड़क सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में राजस्थान में होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 35.4 फीसदी मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुईं। यह प्रदेश में जिला और ग्रामीण सड़कों के बाद यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में कुल आंकड़ा 43.8 फीसदी दर्ज किया गया है। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार राजमार्गों पर 19.9 फीसदी ​​मौतें दर्ज की गईं हैं। वहीं एक्सप्रेसवे पर घातक दुर्घटनाओं का सबसे कम हिस्सा 1 फीसदी रहा।