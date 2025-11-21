राजस्थान में तेज रफ्तार का कहर, नेशनल हाइवे पर हुए सड़क हादसों में 35 फीसद की हुई मौत, जानें हैरान करने वाले और आंकड़े

प्रतीकात्मक फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Road Accident : देश में कुल सड़क नेटवर्क में राजस्थान की हिस्सेदारी मात्र 3.4 फीसदी है। पर घातक सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो यह हिस्सेदारी बहुत अधिक है। सड़क सुरक्षा विभाग के आंकड़ों से इस राज का खुलासा हुआ है।
सड़क सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में राजस्थान में होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 35.4 फीसदी मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुईं। यह प्रदेश में जिला और ग्रामीण सड़कों के बाद यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में कुल आंकड़ा 43.8 फीसदी दर्ज किया गया है। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार राजमार्गों पर 19.9 फीसदी मौतें दर्ज की गईं हैं। वहीं एक्सप्रेसवे पर घातक दुर्घटनाओं का सबसे कम हिस्सा 1 फीसदी रहा।
अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की अधिक संख्या के पीछे मुख्य कारण तेज गति है। क्योंकि इन सड़कों की सतह की गुणवत्ता और डिजाइन बेहतर है। एक सड़क सुरक्षा अधिकारी ने कहा, राजस्थान में सड़कों और वाहनों की औसत गुणवत्ता काफी अच्छी होने के कारण तेज गति से वाहन चलाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान के कई ज़िलों में सैकड़ों किमी तक बिना मोड़ वाली सीधी सड़कें हैं। ऐसे रास्तों पर ड्राइवरों के गाड़ी चलाते समय सो जाने और जानलेवा दुर्घटनाओं का शिकार होने की संभावना ज़्यादा होती है। अधिकारियों ने बताया कि राजमार्गों पर आवारा मवेशी, लेन ड्राइविंग नियमों की अवहेलना और अचानक ओवरटेकिंग सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के अन्य प्रमुख कारण हैं।
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 7,058 से ज़्यादा दुर्घटनाएं और 4,168 मौतें दर्ज की गईं। यह संख्या राज्य राजमार्गों के आंकड़ों से कहीं अधिक है, जहां 4,306 दुर्घटनाएं और 2,343 मौतें दर्ज की गईं। वर्ष 2024 में एक्सप्रेस-वे पर 116 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 117 मौतें हुईं। जबकि अन्य सड़कों पर 13,358 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 5,162 मौतें हुईं।
राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 317,120 किलोमीटर है। जिसमें से 10,790 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 17,376 किलोमीटर राज्य राजमार्ग, 14,372 किलोमीटर प्रमुख जिला सड़कें, 68,265 किलोमीटर अन्य जिला सड़कें और 206,317 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। रिपोर्ट लिखे जाने तक एनएचएआई के अधिकारियों से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।
(राजस्थान सड़क नेटवर्क (KM) 31 मार्च, 2024 तक)
राष्ट्रीय हाईवे - 10,790
राज्य हाईवे - 17,376
जिले की मुख्य सड़कें - 14,372
अन्य जिले की सड़कें - 68,265
ग्रामीण सड़कें - 2,06,317
