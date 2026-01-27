Rajasthan Holiday: ये है इस साल की छुट्टियों का पूरा हिसाब, जानिए कब पड़ रही एक साथ 5 दिन की लंबी छुट्टी

Rajasthan Holiday Calendar: इस बार शनिवार-रविवार के साथ सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के चलते लोगों को तीन दिन का लंबा वीकेंड मिल गया। इस मौके को भुनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रैवल प्लान बनाया और शनिवार से ही सैर-सपाटे पर निकल पड़े।