Rajasthan Holiday: ये है इस साल की छुट्टियों का पूरा हिसाब, जानिए कब पड़ रही एक साथ 5 दिन की लंबी छुट्टी

Holiday 2026: (Photo-patrika)
Rajasthan Holiday Calendar: इस बार शनिवार-रविवार के साथ सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के चलते लोगों को तीन दिन का लंबा वीकेंड मिल गया। इस मौके को भुनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रैवल प्लान बनाया और शनिवार से ही सैर-सपाटे पर निकल पड़े।
इसका सीधा असर राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, पुष्कर और जैसलमेर आदि शहरों में नजर आया, यहां पर्यटकों की संख्या में अचानक उछाल आ गया।
राज्य सरकार ने इस साल सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित कर रखी है। 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल दो छुट्टी ली जा सकती है।
इस साल 12 सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें 3-3 दिन की छुट्टी मिल रही है। त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई है।
सात सप्ताह में शुक्रवार को अवकाश है, इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। पांच सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें शनिवार, रविवार के बाद सोमवार का सार्वजनिक अवकाश है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग