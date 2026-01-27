27 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan Holiday: ये है इस साल की छुट्टियों का पूरा हिसाब, जानिए कब पड़ रही एक साथ 5 दिन की लंबी छुट्टी

Rajasthan Holiday Calendar: इस साल 12 सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें 3-3 दिन की छुट्टी मिल रही है। त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई है।

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 27, 2026

CG Holiday: 2026 में तीन स्थानीय छुट्टियां तय! कलेक्टर ने जारी किया अवकाश कैलेंड, जानें Date(Photo-patrika)

Holiday 2026: (Photo-patrika)

Rajasthan Holiday Calendar: इस बार शनिवार-रविवार के साथ सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के चलते लोगों को तीन दिन का लंबा वीकेंड मिल गया। इस मौके को भुनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रैवल प्लान बनाया और शनिवार से ही सैर-सपाटे पर निकल पड़े।

इसका सीधा असर राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, पुष्कर और जैसलमेर आदि शहरों में नजर आया, यहां पर्यटकों की संख्या में अचानक उछाल आ गया।

Long Weekend 2026: आगे कब-कब लंबे वीकेंड

  • होली (3-4 मार्च) : होलिका दहन-धुलंडी मंगल-बुधवार को है, ऐसे में सोमवार की छुट्टी लेने पर 5 दिन छुट्टी मिल रही है।
  • चेटीचंड (20 मार्च) : यह अवकाश भी शुक्रवार को है। ऐसे में रविवार-सोमवार से पहले छुट्टी से तीन दिन का ब्रेक मिलेगा।
  • अंबेडकर जयंती (14 अप्रेल) : जयंती मंगलवार को है, ऐसे में सोमवार की छुट्टी लेने पर 4 दिन की छुट्टी मिल सकती है।
  • रामदेव जयंती (21 सितम्बर) : रामदेव जयंती सोमवार को आएगी, ऐसे में वीकेंड के साथ एक और छुट्टी मिलेगी।
  • दुर्गा अष्टमी (19 अक्टूबर) : दुर्गा अष्टमी भी सोमवार को है, ऐसे में शनि-रविवार के साथ एक और छुट्टी मिलेगी।
  • गांधी जयंती (2 अक्टूबर): यह दिन भी शुक्रवार को मिल रहा है। ऐसे में शनि-रविवार के साथ एक और छुट्टी मिलेगी।
  • दीपावली (8 नवम्बर) : इस साल दीपावली रविवार को होगी, ऐसे में शनिवार से भाईदूज तक छुटि्टयां मिल रही है।
  • क्रिसमस (25 दिसम्बर) : इस पर्व की छुट्टी भी शुक्रवार को है। ऐसे में शनि-रविवार के साथ तीन दिन छुट्टी मिल रही है।

इस साल छुट्टियों का कुल हिसाब

राज्य सरकार ने इस साल सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित कर रखी है। 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल दो छुट्टी ली जा सकती है।

इस साल 12 सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें 3-3 दिन की छुट्टी मिल रही है। त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई है।

सात सप्ताह में शुक्रवार को अवकाश है, इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। पांच सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें शनिवार, रविवार के बाद सोमवार का सार्वजनिक अवकाश है।

27 Jan 2026 06:30 pm

27 Jan 2026 06:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Holiday: ये है इस साल की छुट्टियों का पूरा हिसाब, जानिए कब पड़ रही एक साथ 5 दिन की लंबी छुट्टी

