Rajasthan Housing Board: दिवाली से पहले तोहफा, आवंटियों को मिले सपनों के घर

Jaipur Housing Scheme: जयपुर। दिवाली से पहले 159 पात्र आवंटियों को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित समृद्धि अपार्टमेंट, जयपुर में उनके सपनों के घरों के आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने लाभार्थियों को उनके आवासीय दस्तावेज़ प्रदान किए। यह कार्यक्रम प्रताप नगर स्थित मण्डल के वृत प्रथम कार्यालय में चल रहे "शहरी सेवा शिविर 2025" के अंतर्गत आयोजित किया गया।
मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान निर्माण करना नहीं है, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में "हर सर को छत" के संकल्प को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं हैं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की नींव हैं।इस अवसर पर आवासन अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। "समृद्धि अपार्टमेंट" परियोजना आम नागरिकों को किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान करने का सफल उदाहरण है। उन्होंने बताया कि बोर्ड अब तकनीकी नवाचार और नागरिक सुविधा केंद्रित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और भविष्य में राज्यभर में कई नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ करेगा।
आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि समृद्धि योजना में प्रति फ्लैट की अनुमानित कीमत 35 लाख थी, लेकिन मण्डल ने उसी उच्च गुणवत्ता के साथ प्रत्येक फ्लैट 31 लाख रुपए में उपलब्ध कराया। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में विभिन्न आय वर्गों के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध कराना बोर्ड की प्राथमिकता बनी रहेगी।
शहरी सेवा शिविर 2025 के माध्यम से अब तक लगभग 2,200 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जिससे नागरिकों को तेजी, पारदर्शिता और सुलभता के साथ सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं।
