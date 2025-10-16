Rajasthan Housing Board: दिवाली से पहले तोहफा, आवंटियों को मिले सपनों के घर

उन्होंने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं हैं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की नींव हैं।इस अवसर पर आवासन अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। "समृद्धि अपार्टमेंट" परियोजना आम नागरिकों को किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान करने का सफल उदाहरण है। उन्होंने बताया कि बोर्ड अब तकनीकी नवाचार और नागरिक सुविधा केंद्रित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और भविष्य में राज्यभर में कई नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ करेगा।