अच्छी खबर: राजस्थान आवासन मंडल की 5 नई योजनाएं लांच, 667 आवास मिलेंगे सस्ते दरों पर, ये रही आवेदन की तारीख

इन योजनाओं से न केवल लोगों को सस्ते और सुरक्षित घर मिलेंगे, बल्कि इन जिलों में आवासीय विकास को भी गति मिलेगी। मंडल अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भूखंड और आवास का आवंटन किया जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल की यह पहल आवास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।