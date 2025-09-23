क्या राजस्थान की इन 2 लोकसभा सीटों पर हुआ था खेला? ‘वोट चोरी’ रोकने के लिए आखिर कांग्रेस ने क्यों बिठाए ‘बूथ रक्षक’

Congress Booth Rakshaks : लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद राहुल गांधी ने भाजपा पर कथित ‘वोट चोरी’ का आरोप लगा कर चौंका दिया। अब कांग्रेस इस मुद्दे को लम्बे समय तक भुनाना चाह र​ही है। साथ ही अपने वोट बैंक को भी सुरक्षित रखने की योजना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश की पांच लोकसभा सीटों पर ‘बूथ रक्षक’ नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है। इन सीटों के चयन के पीछे लोकसभा चुनाव 2024 है। जहां पर पार्टी के उम्मीदवार चुनावों में बेहद मामूली अंतर से हार गए थे। इन बूथ रक्षक का कार्य जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची में हुई अनियमितताओं का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित करना है। देश में पांच लोकसभा सीट को चुना गया है। जिसमें राजस्थान की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं।