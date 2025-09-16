Rajasthan Politics : ‘देशभर में एक क्रांति लानी होगी…’, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर सचिन पायलट ने कही बड़ी बात

Sachin Pilot : कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बहुत पहले ही मणिपुर जाना चाहिए था। प्रदेश सरकार की नियत और नीति दोनों ठीक नहीं है। विधानसभा में कैमरे लगाए जाकर निगरानी और जासूसी करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिन पायलट ने सोमवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की जिला स्तरीय कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से संवाद कर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की।
इस दौरान सचिन पायलट ने वर्ष 2028 में मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि हम सब का काम राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना है। कांग्रेस ने 1952 में हुए पहले चुनाव में प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार दिया। देश के संविधान में हमारी आस्था अटूट है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा और हस्ताक्षर अभियान एक जिला व एक प्रदेश का नहीं है। पूरे देश भर की कांग्रेस का है।
सचिन पायलट ने कहा हमारी जिम्मेदारी है जनता को जागरूक करने की। राहुल गांधी को यह मुद्दा उठाए 6, 7 सप्ताह हो गए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब या स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया। उल्टा चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथपत्र मांग रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को पूरे प्रमाण के साथ उजागर कि है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। यह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरे देशों में असंतोष है। लेकिन भारत ने लोकतंत्र मजबूत है। हमारी आस्था लोकतंत्र में है। इस सरकार ने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खोखला किया है। यदि किसी को भी कोई शंका है तो उस शंका को दूर करना चाहिए यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
सचिन पायलट ने कहा वहीं चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करना चाहता है। देशभर में एक क्रांति लानी होगी और जब जनता में क्रांति आ जाती है तो कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितने बड़े पद पर हो उसको जनता के सामने झुकना पड़ता है। इस सरकार को ना जनता के हित की परवाह है और ना कोई परम्परा की परवाह है। भाजपा सरकार पानी, खाद, बिजली नहीं देकर खाली भाषण दे रही है।
हस्ताक्षर अभियान के बाद सचिन पायलट के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाल कर जनता से हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। पैदल मार्च की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय से हुई। इसमें कार्यकर्ता व पदाधिकारी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते चल रहे थे। पैदल मार्च बड़ा कुआं होते हुए सवाईमाधोपुर चौराहे आदि स्थानों से निकाला गया।
इस दौरान प्रदेश सहप्रभारी पूनम पासवान, टोंक जिलाध्यक्ष हरी प्रसाद बैरवा, विधायक प्रशांत शर्मा, पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला, कमल बैरवा, किशनलाल फगोडिया, जर्रार खान, यूसुफ यूनिवर्सल, कैलाशी देवी मीणा, कुलदीप सिंह आदि मौजूद थे।