Rajasthan Politics : ‘देशभर में एक क्रांति लानी होगी…’, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर सचिन पायलट ने कही बड़ी बात

सचिन पायलट ने कहा हमारी जिम्मेदारी है जनता को जागरूक करने की। राहुल गांधी को यह मुद्दा उठाए 6, 7 सप्ताह हो गए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब या स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया। उल्टा चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथपत्र मांग रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को पूरे प्रमाण के साथ उजागर कि है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। यह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरे देशों में असंतोष है। लेकिन भारत ने लोकतंत्र मजबूत है। हमारी आस्था लोकतंत्र में है। इस सरकार ने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खोखला किया है। यदि किसी को भी कोई शंका है तो उस शंका को दूर करना चाहिए यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।