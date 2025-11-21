Investment Policy: राजस्थान बनेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अगला सुपरहब, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका

Global Capability Center Rajasthan: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 राज्य को जीसीसी के क्षेत्र में देश का अग्रणी हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस नीति से राजस्थान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा, जिससे रोजगार, तकनीक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। सशक्त बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और किफायती परिचालन लागत के चलते राजस्थान अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।