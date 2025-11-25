Rajasthan: जयपुर में नाइट ड्राइव बन रही ‘डेंजर ज़ोन’, कारों को निशाना बना रहे बाइकर्स, दहशत में लोग

हाल ही टोंक रोड निवासी दंपती कार से ओटीएस होते हुए सूचना आयोग कार्यालय के सामने से झालाना की ओर जा रहे थे। रात का समय था और सड़क अपेक्षाकृत शांत थी। जैसे ही उनकी कार सूचना आयोग भवन के पास पहुंची, अचानक एक बाइक पर आए युवक ने चलती कार पर पत्थर दे मारा और तेज रफ्तार से वहां से फरार हो गए। अचानक हुए हमले से कार सवार घबरा गए। कार पर पत्थर लगने से जोर की आवाज हुई और कुछ पल के लिए वे कुछ समझ नहीं पाए। डर के कारण उन्होंने पुलिस को सूचना देने का साहस भी नहीं किया। दंपती का कहना है कि उन्हें लगा कि शिकायत करने पर और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।