Rajasthan: चलती बाइक पर लड़की छेड़ने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, आरटीओ ने खंगाली दोनों युवकों की कुंडली

यह वीडियो सबसे पहले सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसे बाद में कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी साझा किया गया। वीडियो में दिख रहा था कि बाइक पर सवार दो युवक एक युवती के साथ अभद्र हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना को लेकर लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की।