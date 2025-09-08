वरिष्ठ अध्यापक गिरफ्तार: अपनी जगह दूसरे से दिलवाया एग्जाम, SOG ने रखा 5 हजार का इनाम, इस जिले का है निवासी



आरोपी अरुण कुमार ने 24 दिसंबर 2022 को विज्ञान विषय की परीक्षा में और 29 जनवरी 2023 को आयोजित सामान्य ज्ञान व शैक्षणिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा में खुद की जगह अलग-अलग दो डमी अभ्यर्थियों को बैठाया था। डमी अभ्यर्थियों के जरिए ही उसका परीक्षा में चयन हुआ था।