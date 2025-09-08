Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक गिरफ्तार: अपनी जगह दूसरे से दिलवाया एग्जाम, SOG ने रखा 5 हजार का इनाम, इस जिले का है निवासी

एसओजी ने 5 हजार के इनामी अरुण मीणा को पकड़ा, जिसने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाए थे। साल 2022 में पेपरलीक के बाद दोबारा हुई परीक्षा में भी उसने यही किया था। आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 08, 2025

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने डमी अभ्यर्थी बैठा वरिष्ठ अध्यापक बने 5 हजार के इनामी वांटेड को रविवार को गिरफ्तार किया है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि टोंक के पचाला स्थित लसाड़िया निवासी अरुण कुमार मीणा (26) को रविवार को गिरफ्तार किया है।


वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई। लेकिन पेपरलीक होने पर उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उक्त परीक्षा 29 जनवरी 2023 को पुन: आयोजित की गई।


बता दें कि 24 दिसंबर 2022 को आयोजित विज्ञान की परीक्षा का केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यायल कोठी, महात्मा गांधी खेल मैदान टोंक था और 29 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा का केंद्र राजकीय बालिका महाविद्यालय गुलजार बाग, टोंक था।

आरोपी अरुण कुमार ने 24 दिसंबर 2022 को विज्ञान विषय की परीक्षा में और 29 जनवरी 2023 को आयोजित सामान्य ज्ञान व शैक्षणिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा में खुद की जगह अलग-अलग दो डमी अभ्यर्थियों को बैठाया था। डमी अभ्यर्थियों के जरिए ही उसका परीक्षा में चयन हुआ था।

Updated on:

08 Sept 2025 08:04 am

Published on:

08 Sept 2025 08:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / वरिष्ठ अध्यापक गिरफ्तार: अपनी जगह दूसरे से दिलवाया एग्जाम, SOG ने रखा 5 हजार का इनाम, इस जिले का है निवासी

