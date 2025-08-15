Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खास खबर

जयपुर से गुजर रही थी एमपी नंबर की बस, सवारियां गिनते-गिनते थक गए पुलिसवाले… ड्राईवर के जवाब ने और गुस्सा दिलाया, मुकदमा दर्ज

Jaipur Police Caught MP Number Bus: पुलिस के अनुसार, एमपी नंबर की बस का चालक एमआई रोड से वनस्थली मार्ग की ओर तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चला रहा था। बस की छत पर लगभग 50 से 55 सवारियां बैठी हुई थीं, जबकि अंदर की सीटों के ऊपर की गैलरी और बर्थ पर करीब 100 से 110 यात्री ठूंसे हुए थे।

जयपुर

Jayant Sharma

Aug 15, 2025

AI की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर - Patrika

Jaipur News: राजधानी के जालूपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को लापरवाही की हद पार करते हुए एक बस चालक ने सड़क पर लोगों की जान खतरे में डाल दी। मामला इतना गंभीर था कि पुलिस ने मौके पर ही बस को रोककर चालक और परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना 14 अगस्त 2025 की शाम की है। पुलिस के अनुसार, एमपी नंबर की बस का चालक एमआई रोड से वनस्थली मार्ग की ओर तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चला रहा था। बस की छत पर लगभग 50 से 55 सवारियां बैठी हुई थीं, जबकि अंदर की सीटों के ऊपर की गैलरी और बर्थ पर करीब 100 से 110 यात्री ठूंसे हुए थे।

ये भी पढ़ें

बुलडोजर विवाद में घिरे समरावता थप्पड़ कांड वाले SDM अमित चौधरी, आठ माह पुराना कांड खुला, पुलिस केस दर्ज
टोंक
Naresh Meena SDM slap case

खतरनाक अंदाज में ओवरलोडिंग

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इतनी भारी संख्या में सवारियों को बैठाकर बस चालक व परिचालक ने न केवल बस में बैठे यात्रियों की जान खतरे में डाली, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा को भी संकट में डाल दिया। पुलिस के मुताबिक इस तरह की ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। बस को रोकने के लिए भी पुलिस को प्रयास करने पड़ गए थे।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

जालूपुरा थाना पुलिस ने जानकारी मिलते ही बस को चौराहा सांसार चंद्र रोड, जालूपुरा पर रोक लिया। बस चालक की पहचान चंद्रभान सिंह और परिचालक हंस राज के रूप में हुई। इनके खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 281, 125, 194 1 आई, 188, 183ए, 184, 181ए 194ए, 192ए, 56-192, 133-188 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। चालक से जब ज्यादा सवारियां बिठाने के बारे में पुलिस ने सवाल किया तो उसका कहना था कि ये लोग खुद ही बैठ गए, इनके जल्दी घर पहुंचना था। इस पर पुलिस ने उसे जमकर लताड़ा।

उल्लेखनीय है कि जयपुर में त्यौहारों और छुट्टियों के समय इस तरह की ओवरलोड बसें आम बात हो गई हैं। जानकारों का कहना है कि बस ऑपरेटर यात्री क्षमता से कई गुना अधिक लोगों को बैठाकर मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में कोई भी चालक इस तरह की खतरनाक लापरवाही करने की हिम्मत न करे। क्षमता से ज्यादा सवारियां बिठाने के कारण कई बार बड़े हादसे भी सामने आते हैं। हाल ही में दौसा में सड़क हादसा हुआ था। ओवरलोड़ पिकअप में पच्चीस सवारियां थीं। हादसे में सात बच्चों समेत 11 ने दम तोड़ दिया था। कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पति तड़प रहा था और पत्नी प्रेमी संग… मैंगो जूस में घोल दिया मौत का जहर, फिर…
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 10:44 am

Hindi News / Special / जयपुर से गुजर रही थी एमपी नंबर की बस, सवारियां गिनते-गिनते थक गए पुलिसवाले… ड्राईवर के जवाब ने और गुस्सा दिलाया, मुकदमा दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.