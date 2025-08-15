जयपुर से गुजर रही थी एमपी नंबर की बस, सवारियां गिनते-गिनते थक गए पुलिसवाले… ड्राईवर के जवाब ने और गुस्सा दिलाया, मुकदमा दर्ज

उल्लेखनीय है कि जयपुर में त्यौहारों और छुट्टियों के समय इस तरह की ओवरलोड बसें आम बात हो गई हैं। जानकारों का कहना है कि बस ऑपरेटर यात्री क्षमता से कई गुना अधिक लोगों को बैठाकर मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में कोई भी चालक इस तरह की खतरनाक लापरवाही करने की हिम्मत न करे। क्षमता से ज्यादा सवारियां बिठाने के कारण कई बार बड़े हादसे भी सामने आते हैं। हाल ही में दौसा में सड़क हादसा हुआ था। ओवरलोड़ पिकअप में पच्चीस सवारियां थीं। हादसे में सात बच्चों समेत 11 ने दम तोड़ दिया था। कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।