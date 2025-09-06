राजस्थान में मरीजों से छीना जा रहा बीमा से इलाज का हक, आयुष पद्धति की ‘नो एंट्री’, भेदभाव क्यों?

जयपुर: राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे से आयुष पद्धतियां आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्दा लगातार बाहर होती जा रही हैं। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना में जहां आयुष सेंटर की विशेष कवरेज नहीं हो पाई। वहीं, अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संचालित राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के ’मर्ज’ होने की चर्चा ने निजी आयुष सेंटर को और चिंतित कर दिया है।