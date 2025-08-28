Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

RTO में 37 काम किए गए Online, फिर भी कोई पैसा मांगे तो इस नंबर पर करे कॉल, होगा सख्त एक्शन

Transport Department Corruption Complaint Mobile Number: अब परिवहन विभाग से जुड़ी हर शिकायत सीधे तय मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।

जयपुर

Jayant Sharma

Aug 28, 2025

Jaipur RTO
Photo- Patrika

Jaipur RTO News: राजस्थान में पहली बार परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जयपुर के लोग किसी भी परिवहन संबंधी शिकायत—चाहे सड़क पर वसूली हो या कार्यालय में रिश्वत मांगने का मामला—सीधे मोबाइल नंबर 6367479823 पर दर्ज करवा सकेंगे। सरकार के निर्देश के बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई है। यह पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की गई है। अब परिवहन विभाग से जुड़ी हर शिकायत सीधे तय मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।

विभाग की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। यदि किसी शिकायत पर तीन दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती, तो मामला सीधे उच्चाधिकारियों तक जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और आम नागरिकों को परेशान करने वाले कर्मचारियों पर अंकुश लगाया जा सके। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "यदि कोई कर्मचारी घूस मांगता है, चेकिंग के दौरान अवैध वसूली करता है या कार्यालय में काम के बदले पैसे की मांग करता है, तो शिकायतकर्ता सिर्फ इस नंबर पर मैसेज भेजे। तत्काल जांच होगी और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

सरकार की यह पहल "भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान" की दिशा में अहम कदम है। विभागीय निगरानी अब 24x7 रहेगी और हर शिकायत का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि जयपुर आरटीओ प्रथम ने हाल ही में करीब 37 तरह के काम ऑनलाइन किये हैं। यानी उनके लिए अब कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। हांलाकि जयपुर के अलावा अभी अन्य किसी जगह इस तरह के कामों को ऑनलाइन नहीं किया जा सका है।

Published on:

28 Aug 2025 08:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RTO में 37 काम किए गए Online, फिर भी कोई पैसा मांगे तो इस नंबर पर करे कॉल, होगा सख्त एक्शन

