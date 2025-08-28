RTO में 37 काम किए गए Online, फिर भी कोई पैसा मांगे तो इस नंबर पर करे कॉल, होगा सख्त एक्शन

विभाग की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। यदि किसी शिकायत पर तीन दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती, तो मामला सीधे उच्चाधिकारियों तक जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और आम नागरिकों को परेशान करने वाले कर्मचारियों पर अंकुश लगाया जा सके। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "यदि कोई कर्मचारी घूस मांगता है, चेकिंग के दौरान अवैध वसूली करता है या कार्यालय में काम के बदले पैसे की मांग करता है, तो शिकायतकर्ता सिर्फ इस नंबर पर मैसेज भेजे। तत्काल जांच होगी और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"