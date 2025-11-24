Rajasthan: स्पोर्ट्स कोटे में फर्जी सर्टिफिकेट से भर्ती में खेल ; फर्जी मेडल, फर्जी खिलाड़ी और नाकाम सिस्टम

fake recruitment in sports quota: जयपुर। पेपर लीक पर सख्ती दिखाने वाली राजस्थान सरकार भर्तियों में खेल कोटे के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। खेल प्रमाणपत्रों में गड़बड़ियों को रोकने और खेल नीति की विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC कई बार कार्मिक विभाग व खेल विभाग को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन दोनों विभागों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इधर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। ऐसे में एक बार फिर खेल कोटे में फर्जी सर्टिफिकेट लगाए जाने का खतरा बना हुआ है।