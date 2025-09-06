Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: जिसका डर था वही होने जा रहा, 7-8-9-10-11 सितंबर के मौसम का ताजा अपडेट, इन जिलों में अति से अति भारी बारिश का अलर्ट

Latest Weather Update For 7-8-9-10-11 September: 22 शहर तो अति भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं, यानि यहां औसत से भी पचास फीसदी ज्यादा बारिश तो हो चुकी है।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 06, 2025

Photo - Patrika

Latest IMD Alert For Rajasthan: राजस्थान में मानूसन अब तबाही मचा रहा है। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां बारिश औसत से कम हुई है। 22 शहर तो अति भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं, यानि यहां औसत से भी पचास फीसदी ज्यादा बारिश तो हो चुकी है। आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना है। सबसे बड़ा डर ये है कि मानसून इस बार भी पितृ पक्ष तक एक्टिव है, यानी कल से शुरू होने वाले पितृ पक्ष में भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। कहा जाता है कि अगर पितृ पक्ष के पहले दिन बारिश है तो पूरे पंद्रह दिन तक बारिश झेलनी पड़ सकती है।

राजस्थान में अब तक बारिश से अधिकतर बांध लबालब हो चुके हैं। प्रदेश के सबसे बड़े पांच बांधों पर चादर चल चुकी है और उनके गेट कई बार खोले जा चुके हैं। इसके बावजूद भी भारी बारिश का दौर जारी है। आज भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और इसी कारण भीलवाड़ा, अजमेर समेत प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों का अवकाश घोषित किया जा चुका है।

आने वाले पांच दिन की बात करें तो राज्य के दक्षिण भागों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। अलर्ट के अनुसार उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी तीन से पांच दिन तक भारी अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं.कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, संभाग के कुछ भागों में भी आगामी तीन से पांच दिन तक मेघ गर्जन के साथ माध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है । पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 7 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभागों में आने के स्थान पर वर्षा होने की संभावना है । वहीं पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभागों में वर्षा की चेतावनी है । पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी है।

heavy rain in rajasthan

06 Sept 2025 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: जिसका डर था वही होने जा रहा, 7-8-9-10-11 सितंबर के मौसम का ताजा अपडेट, इन जिलों में अति से अति भारी बारिश का अलर्ट

