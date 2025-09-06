Rajasthan: जिसका डर था वही होने जा रहा, 7-8-9-10-11 सितंबर के मौसम का ताजा अपडेट, इन जिलों में अति से अति भारी बारिश का अलर्ट

आने वाले पांच दिन की बात करें तो राज्य के दक्षिण भागों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। अलर्ट के अनुसार उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी तीन से पांच दिन तक भारी अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं.कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, संभाग के कुछ भागों में भी आगामी तीन से पांच दिन तक मेघ गर्जन के साथ माध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है । पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 7 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभागों में आने के स्थान पर वर्षा होने की संभावना है । वहीं पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभागों में वर्षा की चेतावनी है । पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी है।