Mental Health: राजस्थान के हर जिले में बनेगा ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल्स’, जयपुर बनेगा मानसिक स्वास्थ्य का हब

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल्स’ स्थापित किए जाएंगे। इन सेल्स के माध्यम से लोगों को अपने ही जिले में विशेषज्ञ परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही जयपुर में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ’ की स्थापना की जा रही है, जहां अत्याधुनिक काउंसलिंग, टेली-मेडिसिन और विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी उच्च स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।