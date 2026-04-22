15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना

घटना 14 अक्टूबर 2023 को जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी आकाश उर्फ कान्हा ने घर में घुसकर 15 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुराचार किया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने इस कृत्य का विरोध किया तो आरोपी ने उसे डराया-धमकाया और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने साहस जुटाकर मानसरोवर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की गहनता से जांच की। जनवरी 2024 में पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्यों के साथ चार्जशीट पेश की।