राजस्थान में AI तकनीक से होगी बड़ी खोज, कई जिलों में मौजूद है सैकड़ों मिलियन टन भंडार, पढ़ें ये रिपोर्ट



सूत्रों के मुताबिक, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका अब क्रिटिकल मिनरल माने जाने लगा है। पहले यह चार से पांच हजार रुपए टन तक बाजार में उपलब्ध था, लेकिन इस मिनरल की चाइना के खरीद एक लाख रुपए टन तक में करने का पता चलने के बाद इसे इसी साल फरवरी में माइनर से मेजर मिनरल की श्रेणी में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मिनरल का उपयोग चाइना में सेमी कंडक्टर और मिसाइल टेक्नॉलॉजी में उपयोग में लिया जा रहा था।