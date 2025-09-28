Rajasthan Crime: पुलिस से तेज दौड़ रहा छात्रा के साथ गलत हरकत करने वाला पीटीआई, बार-बार बदल रहा लोकेशन

गजसिंहपुर पुलिस ने उसे दबोचने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की। जांच अधिकारी व श्रीकरणपुर डीएसपी संजीव चौहान ने बताया कि आरोपी की लोकेशन सबसे पहले श्रीगंगानगर के मीरा चौक क्षेत्र में मिली। पुलिस टीम वहां पहुंची, तो उसकी लोकेशन बदलकर दूसरे स्थान पर दिखाई दी। वहां भी दबिश दी गई, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों और परिचितों के घरों पर भी छापे मारे, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया।