Rajasthan Crime: पुलिस से तेज दौड़ रहा छात्रा के साथ गलत हरकत करने वाला पीटीआई, बार-बार बदल रहा लोकेशन

Rajasthan Crime: गजसिंहपुर पुलिस ने उसे दबोचने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की। कई बार दबिश देने के बावजूद आरोपी पीटीआई पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहा।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Sep 28, 2025

PTI who allegedly molested school girl

छात्रा के साथ गलत हरकत करने का आरोपी पीटीआई (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। जिले में आयोजित स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान एक छात्रा से बलात्कार का प्रयास करने के आरोपी पीटीआई को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब तक वह गिरफ्त से बाहर है। आरोपी कृष्णचंद्र बिश्नोई, निवासी चक 16 जीबी (श्रीविजयनगर), के खिलाफ 7 सितंबर को मामला दर्ज हुआ था।

गजसिंहपुर पुलिस ने उसे दबोचने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की। जांच अधिकारी व श्रीकरणपुर डीएसपी संजीव चौहान ने बताया कि आरोपी की लोकेशन सबसे पहले श्रीगंगानगर के मीरा चौक क्षेत्र में मिली। पुलिस टीम वहां पहुंची, तो उसकी लोकेशन बदलकर दूसरे स्थान पर दिखाई दी। वहां भी दबिश दी गई, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों और परिचितों के घरों पर भी छापे मारे, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया।

विभाग पहले ही कर चुका है निलंबित

इधर, शिक्षा विभाग ने विभागीय जांच पूरी कर आरोपी पीटीआई को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है। विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रा के साथ हुए इस कृत्य ने न केवल शिक्षा जगत को शर्मसार किया है बल्कि विभाग की छवि को भी धूमिल किया है।

पहले भी पीटीआई के खिलाफ हो चुकी है शिकायत

जांच अधिकारी डीएसपी चौहान के अनुसार आरोपी का विवादों से पुराना नाता है। वर्ष 2022 और 2023 में भी शिक्षा विभाग में उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं। हालांकि उस समय विभागीय जांच का हवाला देकर मामले को वहीं सीमित कर दिया गया।

200 पेज की जांच रिपोर्ट में दोषी

डीएसपी चौहान ने बताया कि इस बार की जांच में आरोपी के पूरे करियर से जुड़ी गतिविधियों का विस्तृत विवरण शामिल किया गया है। करीब 200 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में उसकी नौकरी लगने से लेकर अब तक के सभी विवादों और आरोपों का जिक्र किया गया है। फिलहाल, पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। अधिकारी मानते हैं कि वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा।

