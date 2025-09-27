Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

सोनम वांगचुक के समर्थन में जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचा शख्स, पुलिस ने हिरासत में लिया

Sonam Wangchuk: लद्दाख के लेह में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार सोनम वांगचुक के समर्थन में एक शख्स शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच गया। शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है।

जोधपुर

Kamal Mishra

Sep 27, 2025

Jodhpur Central Jail
जोधपुर सेंट्रल जेल के सामने प्रदर्शन करता शख्स (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। लेह हिंसा मामले में गिरफ्तार सोशल वर्कर सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। शुक्रवार को विशेष विमान से जोधपुर लाकर वांगचुक को सेंट्रल जेल में बंद किया गया। वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया गया है और इस कानून में बगैर जमानत एक से दो साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान है। उधर, वांगचुक का एक समर्थक सुजानगढ़ से जोधपुर आया और तिरंगा झंडा लेकर जेल के बाहर नारेबाजी की। रातानाडा थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है।

गौरतलब है कि लेह में हिंसा के बाद शुक्रवार दोपहर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया था, जहां से विशेष विमान में बिठाकर रात नौ बजे जोधपुर के वायुसेना स्टेशन लाया गया। कड़ी सुरक्षा में उसे बख्तरबंद वाहन में जोधपुर सेन्ट्रल जेल ले जाया गया।

सोनम वांगचुक के समर्थन में जेल के बाहर पहुंचा शख्स (फोटो-पत्रिका)

सोनम वांगचुक पर 24 घंटे नजर

सोनम वांगचुक को जेल में रखने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाए गए हैं। जेल के समान्य बैरक की बजाय खास तौर पर बनाए सेल में रखने का अंदेशा है, जहां वांगचुक पर 24 घंटे हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उनका समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है। जेल के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। जो वहां आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखे हुए है।

एक समर्थक को हिरासत में लिया

सुजानगढ़ निवासी विजयपाल (40) सुबह जोधपुर जेल पहुंचा। तिरंगा झण्डा लेकर वंदे भारत व भारत माता के जयकारे भी लगाए। उसने भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। बाद में पुलिस रातानाडा थाने ले जाने लगी तो उसने बोलेरो में बैठने से मना कर दिया। समझाइश के बाद उसे रातानाडा थाने ले जाया गया, जहां हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई।

ये भी पढ़ें

लद्दाख हिंसा: 4 राज्यों की सीमा पारकर सोनम वांगचुक को लाया गया राजस्थान, कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट
जोधपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / सोनम वांगचुक के समर्थन में जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचा शख्स, पुलिस ने हिरासत में लिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.