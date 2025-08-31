जयपुर में मोबाइल नेटवर्क धड़ाम, न इंटरनेट स्पीड न बेहतर कॉलिंग, जानें क्या है वजह?

सांगानेर के उद्यमी आशीष जैन बताते हैं कि लाइंट्स से बातचीत के दौरान बार-बार कॉल टूटने से उनका काम धीमा हो जाता है। कंवर नगर में रहने वाली वंदना के लिए यह और भी मुश्किल है। क्योंकि नेटवर्क कटने से उनके बच्चे की ऑनलाइन क्लॉसेस बाधित होती हैं। टोंक रोड पर ऑटो चलाने वाले बाबूलाल भी परेशान हैं। क्योंकि बुकिंग के लिए आने वाली कॉल बीच में ही कट जाती हैं।