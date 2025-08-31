Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में मोबाइल नेटवर्क धड़ाम, न इंटरनेट स्पीड न बेहतर कॉलिंग, जानें क्या है वजह?

Jaipur Mobile Network: जयपुर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की धीमी रफ्तार से लोग परेशान हो गए हैं। कॉल ड्रॉप और स्लो नेट ने कामकाज प्रभावित कर दिया है। जेएलएन मार्ग, टोंक रोड, मानसरोवर समेत कई इलाकों में गंभीर समस्या बनी हुई है।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 31, 2025

Jaipur Mobile Network
Jaipur Mobile Network (Photo-AI)

Jaipur Mobile Network: राजधानी जयपुर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की धीमी रफ्तार ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। शहर की पॉश कॉलोनियों से लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों तक कॉल ड्रॉप और बेहद धीमे इंटरनेट ने आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया है।

खासकर सुबह और शाम के व्यस्त घंटों में फोन पर सामान्य बातचीत करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। शहर के कई प्रमुख इलाकों, जैसे जेएलएन मार्ग, टोंक रोड, चारदीवारी, सांगानेर, मानसरोवर, जगतपुरा, राजापार्क और दिल्ली रोड में यह समस्या सबसे ज्यादा है।

ये समस्याएं हो गई हैं आम


दिन में कई बार कॉल का बीच में ही कट जाना और आवाज का साफ न आना, एक आम बात हो गई है। रोजमर्रा के जीवन पर इस समस्या का सीधा असर लोगों के काम और जीवन पर पड़ रहा है।


क्या कहना है शहरवासियों का

सांगानेर के उद्यमी आशीष जैन बताते हैं कि लाइंट्स से बातचीत के दौरान बार-बार कॉल टूटने से उनका काम धीमा हो जाता है। कंवर नगर में रहने वाली वंदना के लिए यह और भी मुश्किल है। क्योंकि नेटवर्क कटने से उनके बच्चे की ऑनलाइन क्लॉसेस बाधित होती हैं। टोंक रोड पर ऑटो चलाने वाले बाबूलाल भी परेशान हैं। क्योंकि बुकिंग के लिए आने वाली कॉल बीच में ही कट जाती हैं।


तकनीकी खामियां और सरकारी चुप्पी

विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या सिर्फ खराब मौसम की वजह से नहीं है। बल्कि इसकी असली वजह टावरों की कम संख्या और उनकी पुरानी तकनीक है। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स, मेट्रो स्टेशन और भूमिगत निर्माण भी सिग्नल में बाधा डाल रहे हैं। कई इलाकों में टेलीकॉम कंपनियां पुराने टावर और 4जी से कम क्षमता वाले उपकरणों पर ही निर्भर हैं।

Published on:

31 Aug 2025 08:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में मोबाइल नेटवर्क धड़ाम, न इंटरनेट स्पीड न बेहतर कॉलिंग, जानें क्या है वजह?

