राजस्थान में 69 साल बाद जुलाई में सबसे ज्यादा बरसात, डेढ़ महीने पहले ही पूरी हुई सीजन की बारिश



-मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राज्य में अगले दो सप्ताह तक यानी 28 अगस्त तक मानसून एक्टिव फेज में रहेगा।

-18 अगस्त तक कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है।

-19 से 21 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी जिलों में भी बारिश का दौर चलेगा।

-22 से 28 अगस्त तक भी मानसून एक्टिव रहने का अनुमान है और इस दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है।

-शुक्रवार को डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और भरतपुर जिलों में 1 से 2.5 इंच बरसात दर्ज की गई।

-वहीं, शनिवार को जयपुर सहित 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।