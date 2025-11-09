किसी का ब्लेड से गला काटा, तो किसी के मुंह में पत्थर भर दिए… कुमाता बनी माताओं के 5 दिल दहलाने वाले किस्से

Rajasthan Crime News: मां की ममता के किस्से अक्सर पढ़ने सुनने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही में राजस्थान के चूरू जिले का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मां ने ही अपने दो घंटे पहले जन्मे बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके चार बच्चे पहले ही थे। सवाल उठता है कि अगर बच्चा रखना नहीं था तो उसे जन्म क्यों दिया…? पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर मां को अरेस्ट करने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन यह एक मामला नहीं है कि जब माता…कुमाता बनी है। छोटे बच्चों की मौतों के कई चौंकाने वाले केस पहले भी सामने आए हैं। कभी मां ने नवजात का गला काटा, तो कहीं बच्चे के मुंह में पत्थर भर दिए। एक मां ने तो बाल्टी में डुबोकर ही बीस दिन के बच्चे की जान ले ली।