Rajasthan News : जयपुर रेल मंडल के जांबाज अफसरों का हिमालय में कीर्तिमान, 15 हजार फीट ऊंचे शिखर पर फहराया तिरंगा

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाम एक और गौरवशाली उपलब्धि जुड़ गई है। उत्तर-पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल के तीन वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने उत्तराखंड स्थित हिमालय की चुनौतीपूर्ण पांगारचुला (Pangarchulla) चोटी पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की है। लगभग 15,069 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शिखर पर तिरंगा फहराकर इन जांबाजों ने साबित कर दिया कि रेलवे के अधिकारी केवल प्रशासनिक कार्यों में ही नहीं, बल्कि साहसिक अभियानों में भी अग्रणी हैं।