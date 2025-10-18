Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan : उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन में 5561 किमी मार्ग पर लगेगा 'कवच' सिस्टम, रोकेगा रेल दुर्घटनाएं

Rajasthan : राजस्थान में रेल हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब रेलवे, ट्रेक पर कवच लगाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को मंजूरी दे दी है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 18, 2025

Rajasthan North-Western Railway Zone 5561 km route installed Kavach system prevent train accidents

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में रेल हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब रेलवे ट्रेक पर कवच लगाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को मंजूरी दे दी है। इससे ट्रेनों का सुरक्षित संचालन संभव हो सकेगा। दरअसल, रेल हादसे रोकने के लिए टक्कर विरोधी प्रणाली कवच लगाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 5561 किलोमीटर मार्ग पर इस प्रणाली को लगाने की मंजूरी मिल गई है। इस पर 2300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

खास बात है कि, सबसे पहले बीकानेर में 1775 किमी रेलवे ट्रेक पर अत्याधुनिक कवच 4.0 प्रणाली विकसित की जाएगी। इस पर 800 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च होगी। बताया जा रहा है कि, इस रूट पर स्टेशन कवच, टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है। इसके अलावा अजमेर, जयपुर और जोधपुर मंडल में शेष बचे रेल मार्ग पर इस प्रणाली को स्थापित करने का भी काम चल रहा है।

इसलिए कवच प्रणाली की जरूरत…

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कवच एक स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे 2015 में विकसित करना शुरू किया गया। तीन साल से अधिक के परीक्षणों के बाद इसे तैयार किया गया। यह दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर है। यह ट्रेन की गति की निगरानी और नियंत्रण कर आपात स्थिति में ऑटोमैटिक ब्रेक लगाती है।

बोर्ड से मिली मंजूरी, कवच लगाने का काम शुरू

कवच लगाने का काम शुरू हो गया है। बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल गई है। बीकानेर के अलावा दूसरे मंडल में भी काम किया जा रहा है। रेवाड़ी-जयपुर-अजमेर, जयपुर-रींगस समेत प्रमुख रूटों पर भी इस सिस्टम को स्थापित किया जा रहा है। कवच प्रणाली लागू होने से रेल यात्रा सुरक्षित होगी और हादसों में भी कमी आएगी।
शशिकिरण, सीपीआरओ, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन में 5561 किमी मार्ग पर लगेगा 'कवच' सिस्टम, रोकेगा रेल दुर्घटनाएं

