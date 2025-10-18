Rajasthan : उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन में 5561 किमी मार्ग पर लगेगा ‘कवच’ सिस्टम, रोकेगा रेल दुर्घटनाएं

Rajasthan : राजस्थान में रेल हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब रेलवे ट्रेक पर कवच लगाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को मंजूरी दे दी है। इससे ट्रेनों का सुरक्षित संचालन संभव हो सकेगा। दरअसल, रेल हादसे रोकने के लिए टक्कर विरोधी प्रणाली कवच लगाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 5561 किलोमीटर मार्ग पर इस प्रणाली को लगाने की मंजूरी मिल गई है। इस पर 2300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।