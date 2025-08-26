Rajasthan: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर अब लेन अनुशासन, क्या जयपुर में भी बदलेगा ​ट्रैफिक सिस्टम

Jaipur-Delhi Highway Lane Arrangement: जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने लेन व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू की है। चंदवाजी से शाहजहांपुर तक के पहले चरण में वाहन चालकों को जागरुक किया जा रहा है, वहीं दूसरे चरण से जुर्माना वसूली की कार्रवाई शुरू होगी। राजमार्ग पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक सोमवार को कई जगह वाहन चालकों को रोककर लेन अनुशासन के बारे में जानकारी दी। वहीं जयपुर शहर में कुछ वर्ष पूर्व शुरू हुआ लेन सिस्टम परीक्षण में ही दम तोड़ चुका है।
अभियान के नोडल अधिकारी जमवारामगढ़ डीएसपी प्रदीप सिंह यादव ने बताया कि इसके लिए तीन फेज में विशेष अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में नेशनल हाईवे 48 पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। पहले चरण में चालकों को लेन अनुशासन के लिए 5 सितम्बर तक जागरूक किया जाएगा। इसके बाद 6 सितम्बर से जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
दूसरे चरण में जयपुर रेंज के सभी जिलों के नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर लेन सिस्टम लागू किया जाएगा। इस अभियान में पुलिस के साथ आरटीओ अथॉरिटी और परिवहन विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। चालकों का कहना है कि लेन व्यवस्था से वाहनों का चलना सुरक्षित व आसान होगा और वाहन समय से गंतव्य पर पहुंच सकेगे। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
सड़क की बाईं लेन… भारी वाहन (ट्रक, कंटेनर आदि)
बीच की लेन… मिनी बस व अन्य यात्री वाहन
दाईं लेन… कार, जीप व तेज गति से चलने वाले छोटे वाहन
राजधानी के जेएलएन मार्ग पर कुछ वर्ष पूर्व यातायात पुलिस ने प्रायोगिक तौर पर लेन सिस्टम शुरू करने की कवायद हुई। वाहनों की निगरानी के लिए रोड पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। लेन सिस्टम के साथ वाहनों की गति सीमा भी निर्धारित की गई थी। वहीं परीक्षण में ही व्यवस्था चरमरा गई और शहर में लेन सिस्टम लागू करने की योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। वर्तमान में लेन सिस्टम तो दूर जयपुर शहर की हर सड़क पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह पस्त है जिससे सड़क हादसों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है।