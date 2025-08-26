Rajasthan: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर अब लेन अनुशासन, क्या जयपुर में भी बदलेगा ​ट्रैफिक सिस्टम

राजधानी के जेएलएन मार्ग पर कुछ वर्ष पूर्व यातायात पुलिस ने प्रायोगिक तौर पर लेन सिस्टम शुरू करने की ​कवायद हुई। वाहनों की निगरानी के लिए रोड पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। लेन सिस्टम के साथ वाहनों की गति सीमा भी निर्धारित की गई थी। वहीं परीक्षण में ही व्यवस्था चरमरा गई और शहर में लेन सिस्टम लागू करने की योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। वर्तमान में लेन सिस्टम तो दूर जयपुर शहर की हर सड़क पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह पस्त है जिससे सड़क हादसों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है।