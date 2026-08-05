Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, जानें अब क्या होगा?

आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में से 60 अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इसी अनुपात को आधार बनाकर पंचायती राज संस्थाओं में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने आयोग के सदस्यों राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया के साथ मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा और जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे।