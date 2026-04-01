राजस्थान OBC आरक्षण : चुनाव से पहले घर-घर होगा सर्वे, कोर्ट से समय नहीं मिला तो लागू होगा प्लान ‘बी’

अब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत "राजधरा" एप के जरिए ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे कराया जाएगा। जनाधार डेटा, बूथवार मतदाता सूची और ग्राम पंचायत स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर पहले ओबीसी वर्ग की पहचान की जाएगी, उसके बाद घर-घर जाकर सर्वे होगा। आवश्यकता पड़ने पर सभी घरों को भी कवर किया जा सकता है। ओबीसी आयोग का दावा है कि सर्वे शुरू होने के बाद इसे दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए पहले मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे और फिर बीएलओ व अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर मैदान में उतारा जाएगा।