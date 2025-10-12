Rajasthan News: टोल से गुजर जाते ओवरलोड वाहनों पर रहम, परिवहन विभाग के सिस्टम की निगरानी मौन

Transport Department Rajasthan: राजस्थान में परिवहन विभाग ने पारदर्शिता लाने के लिए ई-डिटेक्शन प्रणाली से ऑनलाइन चालान करने की कवायद शुरू की है। लेकिन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के चालान को ई-डिटेक्शन प्रणाली से दूर कर रखा है। इसका नतीजा है कि टोल नाकों पर बिना परमिट, प्रदूषण सहित अन्य चालान तो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरलोड वाहनों पर रहम किया जा रहा है। विभाग के उड़नदस्तों को ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के लिए सड़कों पर तैनात कर रखा है। यही कारण है कि आरटीओ के उड़नदस्तों की कार्रवाई से बचने के लिए भारी वाहनों से हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों राज्य में कई ऐसे हादसे हुए हैं।