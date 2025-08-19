Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan : पंचायत-निकाय चुनाव बहाली को लेकर रैली कल, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन

Rajasthan : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से बुधवार को राजीव गांधी जयंती के मौके पर पंचायत-निकाय चुनाव बहाली को लेकर जयपुर में 'स्वराज बचाओ रैली' निकाली जाएगी।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 19, 2025

Rajasthan Panchayat body elections restoration Swaraj Bachao Rally tomorrow submit memorandum to Governor
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी.बी. यादव व अन्य। फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से बुधवार को राजीव गांधी जयंती के मौके पर जयपुर में 'स्वराज बचाओ रैली' आयोजित की जाएगी। यह रैली पंचायत एवं निकाय चुनावों की बहाली, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की मांग को लेकर निकाली जा रही है। रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुनील पंवार सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। संगठन प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी.बी. यादव ने सोमवार को मीडिया को बताया कि भाजपा सरकार चुनाव टालकर जनप्रतिनिधियों को कमजोर कर रही है।

20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सीबी यादव ने बताया कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है, जिन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए निकाय और पंचायत चुनाव हर 5 साल में कराने अनिवार्य किए थे, लेकिन राजस्थान में डेढ़ साल बाद भी सरकार चुनाव नहीं करवा पाई, जो संविधान का उल्लंघन है।

साल 2019 में हुआ था पिछला परिसीमन

सीबी यादव ने आगे बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 यू में कहीं प्रावधान नहीं है कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद एक दिन के लिए भी चुनाव स्थगित किया जाए या प्रशासक लगाया जाए। परिसीमन भी नई जनगणना के उपरांत किया जा सकता है। साल 2019 में पिछला परिसीमन हुआ था, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से होगी रवाना

रैली से पहले प्रदेशभर में चलाए गए अभियान के तहत 5 लाख से अधिक हस्ताक्षर एकत्रित किए गए हैं। रैली 20 अगस्त को सुबह 10 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से रवाना होकर शहीद स्मारक तक जाएगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौपा जाएगा।

Updated on:

19 Aug 2025 10:41 am

Published on:

19 Aug 2025 10:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : पंचायत-निकाय चुनाव बहाली को लेकर रैली कल, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन

