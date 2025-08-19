Rajasthan : पंचायत-निकाय चुनाव बहाली को लेकर रैली कल, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन

Rajasthan : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से बुधवार को राजीव गांधी जयंती के मौके पर जयपुर में 'स्वराज बचाओ रैली' आयोजित की जाएगी। यह रैली पंचायत एवं निकाय चुनावों की बहाली, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की मांग को लेकर निकाली जा रही है। रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुनील पंवार सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। संगठन प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी.बी. यादव ने सोमवार को मीडिया को बताया कि भाजपा सरकार चुनाव टालकर जनप्रतिनिधियों को कमजोर कर रही है।