राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर EC का बड़ा ऐलान, क्या अब नहीं होंगे ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’?

गौरतलब है कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कई मौकों पर वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत निकाय-पंचायत चुनाव करवाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 'भजनलाल सरकार ने राज्य में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' मॉडल को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार चाहती है कि प्रदेश में निकाय चुनाव अलग-अलग समय पर कराने की बजाय सभी एक साथ कराए जाएं।' लेकिन, राज्य निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद वन स्टेट-वन इलेक्शन मॉडल संभव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।