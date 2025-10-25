Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, जानिए कब जारी होगा परिणाम

अध्यक्ष आलोक राज ने यह भी बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि बीडीओ भर्ती परीक्षा का परिणाम पटवारी परीक्षा रिजल्ट से पहले घोषित किया जाए। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पटवारी भर्ती का रिजल्ट दीपावली के बाद ही जारी किया जाएगा। फिलहाल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों की जांच की जा रही है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर परिणाम तैयार किया जाएगा।