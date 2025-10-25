Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, जानिए कब जारी होगा परिणाम

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए संकेत दिए हैं कि पटवारी परीक्षा का परिणाम दिसंबर महीने में जारी किया जाएगा।
अध्यक्ष आलोक राज ने यह भी बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि बीडीओ भर्ती परीक्षा का परिणाम पटवारी परीक्षा रिजल्ट से पहले घोषित किया जाए। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पटवारी भर्ती का रिजल्ट दीपावली के बाद ही जारी किया जाएगा। फिलहाल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों की जांच की जा रही है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर परिणाम तैयार किया जाएगा।
आलोक राज ने रिजल्ट में देरी की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में बोर्ड ने केवल 7 परीक्षाओं का आयोजन किया था, जबकि वर्ष 2025 में अब तक 10 महीनों में 73 परीक्षाएं संपन्न कराई जा चुकी हैं। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कार्य होने से परिणाम तैयार करने में स्वाभाविक रूप से अधिक समय लग रहा है।
गौरतलब है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जो कुल उपस्थिति का लगभग 88.88 प्रतिशत रहा। अब सभी उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
परिणाम केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर व लॉगिन विवरण दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट के साथ ही RSMSSB पटवारी मेरिट लिस्ट 2025 और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे।
