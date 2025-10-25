Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, जानिए कब जारी होगा परिणाम

पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जो कुल उपस्थिति का लगभग 88.88 प्रतिशत रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 25, 2025

rajasthan patwari result 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए संकेत दिए हैं कि पटवारी परीक्षा का परिणाम दिसंबर महीने में जारी किया जाएगा।

अध्यक्ष आलोक राज ने यह भी बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि बीडीओ भर्ती परीक्षा का परिणाम पटवारी परीक्षा रिजल्ट से पहले घोषित किया जाए। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पटवारी भर्ती का रिजल्ट दीपावली के बाद ही जारी किया जाएगा। फिलहाल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों की जांच की जा रही है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर परिणाम तैयार किया जाएगा।

देरी की वजह बताई

आलोक राज ने रिजल्ट में देरी की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में बोर्ड ने केवल 7 परीक्षाओं का आयोजन किया था, जबकि वर्ष 2025 में अब तक 10 महीनों में 73 परीक्षाएं संपन्न कराई जा चुकी हैं। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कार्य होने से परिणाम तैयार करने में स्वाभाविक रूप से अधिक समय लग रहा है।

यह वीडियो भी देखें

गौरतलब है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जो कुल उपस्थिति का लगभग 88.88 प्रतिशत रहा। अब सभी उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

परिणाम केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर व लॉगिन विवरण दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट के साथ ही RSMSSB पटवारी मेरिट लिस्ट 2025 और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

चलती रोडवेज बस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ड्राइवर सीधे अस्पताल ले गया गाड़ी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ
बांसवाड़ा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, जानिए कब जारी होगा परिणाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Piyush Pandey: ‘हर घर कुछ कहता है…लेकिन आज हमारे घर में सन्नाटा है’, विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे नहीं रहे

Piyush-Pandey-1
जयपुर

Rashifal 25 October: किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा वाणी पर नियंत्रण? जानिए अपना लकी नंबर और कलर

Aaj Ka Rashifal
राशिफल

राजस्थान में यहां बनेगी चार लेन सड़क, 260 करोड़ रुपए का लोन मंजूर

New road in rajasthan
जयपुर

नवाचार: सीनियर सिटीजन को सौगात, बनाया पहला क्लब, ये मिलेंगी सुविधाएं

जयपुर

पूर्व CM अशोक गहलोत ने बिहार में चलाया ‘जादू’, 24 घंटे में बदल दिया पासा; कैसे बने कांग्रेस के संकटमोचक?

Former CM Ashok Gehlot
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.