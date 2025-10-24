चलती रोडवेज बस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ड्राइवर सीधे अस्पताल ले गया गाड़ी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

चालक कैलाश सालवी ने बताया कि चंदूजी का गड़ा क्षेत्र के पास बस पहुंचने पर गर्भवती रमिला डोडियार महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। चालक ने गाड़ी को तेज दौड़ाया। बस में महिला की मां, उसका भाई और पति भी मौजूद थे, जिनकी मदद से सुरक्षित प्रसव करवा लिया। बस को सीधे अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्साकर्मियों ने तत्काल जच्चा-बच्चा को भर्ती कर जांच व उपचार शुरू कर दिया।