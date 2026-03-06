Rajasthan Special Trains : राजस्थान की जनता को बड़ी राहत, रेलवे चलाएगा यशवंतपुर-बीकानेर के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 15 से 28 अप्रैल तक हनुमानगढ़ जयपुर-हनुमानगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन रद्द रहेगा। इसी प्रकार 15 से 28 अप्रैल के बीच अलग-अलग श्रेणी में रेवाड़ी-बीकानेर, हिसार-रेवाड़ी सवारी समेत छह जोड़ी ट्रेनें रद्द रहेगी। वहीं बीकानेर-हिसार, जोधपुर-हिसार समेत 22 ट्रेनें आशिक रूप से रद्द रहेंगी। इसके अलावा, 29 ट्रेनें बदले हुए रूट से संचालित की जाएंगी।