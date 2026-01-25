गणतंत्र दिवस 2026 : राजस्थान पुलिस के 17 जांबाज कल जयपुर में होंगे सम्मानित, राज्यपाल पहनाएंगे पदक

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-राजस्थान पुलिस)
जयपुर। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 राजस्थान पुलिस के लिए गौरवपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। प्रदेश के 17 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा में अहम योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।
यह अलंकरण राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रपति पुलिस पदक से महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी-सीबी सत्येन्द्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान उनके दीर्घ प्रशासनिक अनुभव, प्रभावी नेतृत्व और संवेदनशील पुलिसिंग के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जा रहा है।
पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में महानिरीक्षक पुलिस, एटीएस एवं एएनटीएफ विकास कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरक्षा पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आयुक्तालय जोधपुर (हाल सेवानिवृत्त) राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी-एसएसबी जोन बीकानेर राम प्रताप विश्नोई तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी विजय सिंह चौधरी शामिल हैं। इन अधिकारियों ने विभिन्न संवेदनशील इकाइयों में उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं।
पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक स्तर पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बीकानेर के पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा, पुलिस लाइन आयुक्तालय जोधपुर के पुलिस निरीक्षक हनवन्त सिंह राजपुरोहित, मेट्रो थाना आयुक्तालय जयपुर के उप निरीक्षक पुरुषोतम लाल शर्मा और सीआईडी-एसएसबी यूनिट राजसमंद की उप निरीक्षक शीला को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन सभी ने प्रशिक्षण, प्रशासनिक और मैदानी कार्यों में उल्लेखनीय दक्षता का परिचय दिया है।
मैदानी स्तर पर कार्यरत कार्मिकों में सहायक उप निरीक्षक थाना बासनी जोधपुर पूर्व श्याम लाल, सहायक उप निरीक्षक श्रीगंगानगर स्वर्ण सिंह, हेड कांस्टेबल 125, 6वीं आरएसी धौलपुर राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल 226, आरपीए जयपुर सुरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल 2351, सीआईडी-एसएसबी जोन श्रीगंगानगर पवन कुमार, कांस्टेबल 653, प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर रेवन्ता राम और कांस्टेबल 1127, कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चुरू सुरेश कुमार शर्मा को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।
